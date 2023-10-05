Подопечные Валерия Кривенцова в первом матче Лиги конференций создали минисенсацию, сыграв вничью с бельгийским Гентом (1:1). Так что тренерский штаб луганцев решил не тасовать состав, пишет 24 Канал.

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Валерий Кривенцов по сравнению с предыдущим матчем против Гента произвел лишь одну замену: вместо центрального защитника Антона Боля в старте выйдет форвард Игорь Горбач.

Стартовый состав Зари : Турбаевский, Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев, Яцик, Мышнев, Нагнойный, Антюх, Горбач, Герреро

Стартовый состав Зори / facebook.com/FCZoryaLuhansk

Также известен состав хозяев поля команды Брейдаблик.

Брейдаблик : Эйнарссон, Гуннлаугссон, Муминович, Маргрейссон, Людвигссон, Эйнарссон, Сигурдссон, Эйольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

Напомним, в четверг, 5 октября, луганская Заря на выезде сыграет с исландским Брейдабликом в рамках матча 2-го тура Лиги конференций. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.