Підопічні Валерія Кривенцова в першому матчі Ліги конференцій створили мінісенсацію, зігравши внічию з бельгійським Гентом (1:1). Тож тренерський штаб луганців вирішив не тасувати склад, пише 24 Канал.

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Валерій Кривенцов в порівнянні з попереднім матчем проти Гента зробив лише одну заміну: замість центрального захисника Антона Боля в старті вийде форвард Ігор Горбач.

Стартовий склад Зорі: Турбаєвський, Вантух, Снурніцин, Джордан, Кирюханцев, Яцик, Мишньов, Нагнойний, Антюх, Горбач, Герреро

Стартовий склад Зорі / facebook.com/FCZoryaLuhansk

Також відомий склад господарів поля команди Брейдаблік.

Брейдаблік: Ейнарссон, Гуннлаугссон, Мумінович, Маргрейссон, Людвігссон, Ейнарссон, Сігурдссон, Ейольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, луганська Зоря на виїзді зіграє з ісландським Брейдабліком в рамках матчу 2-го туру Ліги конференцій. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.