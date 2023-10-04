Несмотря на катастрофу в УПЛ: Заря готовится одержать первую победу в Лиге конференций
Команда Валерия Кривенцова приедет в гости к чемпиону Исландии. Пока луганчане имеют в своем активе лишь одну победу в УПЛ и идут на 14 месте.
В четверг, 5 октября, луганская Заря играет второй матч группового раунда Лиги конференций 2023-2024. Команда Валерия Кривенцова приедет в гости в Исландию, где будет противостоять Брейдаблику, пишет 24 канал.
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Плохой старт Зари
"Бело-черные" плохо начали сезон 2023-2024. Еще под руководством Ненада Лалатовича луганчане вылетели из Лиги Европы, а в УПЛ одержали только одну победу.
С приходом Валерия Кривенцова ситуация по результатам не улучшилась – только одно очко в чемпионате в трех играх. В первом туре Лиги конференций Заря смогла удивить, вырвав ничью у фаворита группы Гента.
Еврокубковый путь Брейдаблика
В свою очередь Брейдаблик начинал сезон еще в Лиге чемпионов и даже прошел предварительный и первый раунды. Затем исландцы вылетели от Копенгагена, а в Лиге Европы – от боснийского Зрински.
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В конце концов, попав в плей-офф квалификации Лиги конференций, Брейдаблик прошел македонскую Стругу. В первом туре группы исландцы даже чуть не создали камбэк против Маккаби Тель-Авив, но в конце концов проиграли (2:3).
Прогноз Favbet
Букмекеры считают Зорю фаворитом в выездном матче Лиги конференций. Коэффициент на победу подопечных Кривенцова составляет 2,31, в то время как на исландцев – 3,00. Ничья же оценивается в 3,80.
При этом эксперты ожидают результативного матча. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,61, тогда как на ТМ - за 2,39. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,53. Главными фаворитами на забитый гол со стороны Зари являются:
- Эдуардо Герреро – 2,20
- Данило Алефиренко – 2,40
- Денис Антюх – 3,00
- Дмитрий Мишнев – 3,50
- Денис Нагнойный – 3,50
- Викентий Волошин – 4,00
- Александр Яцык – 5,00