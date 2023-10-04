У четвер, 5 жовтня, луганська Зоря відіграє другий матч групового раунду Ліги конференцій 2023-2024. Команда Валерія Кривенцова завітає в гості до Ісландії, де протистоятиме Брейдабліку, пише 24 канал.

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Поганий старт Зорі

"Біло-чорні" кепсько почали сезон 2023-2024. Ще під керівництвом Ненада Лалатовича луганці вилетіли з Ліги Європи, а в УПЛ здобули лише одну перемогу.

Із приходом Валерія Кривенцова ситуація по результатах не покращилась – лише одно очко в чемпіонаті в трьох іграх. Натомість у першому турі Ліги конференцій Зоря змогла здивувати, вирвавши нічию у фаворита групи Гента.

Єврокубковий шлях Брейдабліка

У свою чергу Брейдаблік починав сезон ще у Лізі чемпіонів і навіть пройшов попередній та перший раунди. Потім ісландці вилетіли від Копенгагена, а в Лізі Європи – від боснійського Зріньскі.

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Зрештою потрапивши у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, Брейдаблік пройшов македонську Стругу. У першому турі групи ісландці навіть ледь не створили камбек проти Маккабі Тель-Авів, але зрештою програли (2:3).

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Букмекери вважають Зорю фаворитом у виїзному матчі Ліги конференцій. Коефіцієнт на перемогу підопічних Кривенцова становить 2,31, тоді як на ісландців – 3,00. Нічия ж оцінюється у 3,80.

При цьому експерти очікують на результативний матч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,61, тоді як на ТМ – за 2,39. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,53. Головними фаворитами на забитий гол з боку Зорі є: