Бразильский боец нокаутировал соперника за 9 секунд: мощное видео

Чрезвычайно быстрым нокаутом завершился поединок между бразильскими бойцами смешанных единоборств Кайке Костой и Даниелем Алвесом, который состоялся накануне, 28 декабря, на турнире JF – Jungle Fight 104 в Сан-Паулу.

Нокаут за 10 секунд

Коста стремительно начал свою атаку, прижал Алвеса к сетке и нанес град ударов. Бедный Даниэль потерял равновесие и упал, а рефери поспешил зафиксировать досрочную победу Косты.

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Когда судья зафиксировал досрочную остановку боя, выяснилось, что бойцы пробыли на ринге всего 10 секунд.

Видео эффектного нокаута