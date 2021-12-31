Бразильский боец нокаутировал соперника за 9 секунд: мощное видео
31 декабря 2021 , 07:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Чрезвычайно быстрым нокаутом завершился поединок между бразильскими бойцами смешанных единоборств Кайке Костой и Даниелем Алвесом, который состоялся накануне, 28 декабря, на турнире JF – Jungle Fight 104 в Сан-Паулу.
Нокаут за 10 секунд
Коста стремительно начал свою атаку, прижал Алвеса к сетке и нанес град ударов. Бедный Даниэль потерял равновесие и упал, а рефери поспешил зафиксировать досрочную победу Косты.
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Когда судья зафиксировал досрочную остановку боя, выяснилось, что бойцы пробыли на ринге всего 10 секунд.
Видео эффектного нокаута
- Для 28-летнего Косты этот триумф стал 12-м в профессиональной карьере при одном поражении.
- Алвес проиграл второй поединок в смешанных единоборствах. В его активе пять выигрышных противостояний.