Бразильский боец эффектно победил россиянина в первом раунде: видео поединка
Источник:24 канал
Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос неожиданно победил Александра Емельяненко. Россиянин уступал по параметрам.
Неожиданная победа бразильца
В начале поединка бойцы боксировали в стойке, где была заметна инициатива бразильца.
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Марсио был точнее и намного быстрее. Россиянин хотел досрочно победить, на четвертой минуте он подсечкой перевел бой в партер. Но реализовать задуманное Александру не удалось, в конце концов боец сам попал в захват.
Бразилец успешно провел прием "удушающий треугольник руками", именно это и заставило россиянина сдаться.
32-летний Сантос был ниже своего соперника на 20 сантиметров и легче на 11 килограммов.
Бой закончился в первом раунде, после удачного приема от Сантоса.
Видео эффектной победы бразильца
- 40-летний Александр Емельяненко – чемпион мира по смешанным боевым искусствам и боевому самбо. Провел 38 боев, где одержал 28 побед, одну ничью и 9 раз проиграл.
- На счету Сантоса – 16 побед, шесть поражений и одна ничья.