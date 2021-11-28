Бразильский боец эффектно победил россиянина в первом раунде: видео поединка

Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос неожиданно победил Александра Емельяненко. Россиянин уступал по параметрам.

Неожиданная победа бразильца

В начале поединка бойцы боксировали в стойке, где была заметна инициатива бразильца.

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Марсио был точнее и намного быстрее. Россиянин хотел досрочно победить, на четвертой минуте он подсечкой перевел бой в партер. Но реализовать задуманное Александру не удалось, в конце концов боец ​​сам попал в захват.

Бразилец успешно провел прием "удушающий треугольник руками", именно это и заставило россиянина сдаться.

32-летний Сантос был ниже своего соперника на 20 сантиметров и легче на 11 килограммов.

Бой закончился в первом раунде, после удачного приема от Сантоса.

Видео эффектной победы бразильца