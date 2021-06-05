Бразилія – Еквадор 2:0

Голи: Річарлісон, 65, Неймар, 90+4 (п)

Активніше в атаці діяли футболісти бразильської збірної. Удар Бардоси парирував Воротар Домінгес. Команди доволі пасивного грали біля воріт голкіперів. Тому перший справді небезпечний момент був наприкінці першого тайму. Бразилія забила гол. Але взяття воріт від Бардоси скасував арбітр. Причина – офсайд.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Відразу через хвилину за справу взявся Неймар. Бразилець змарнував чудову нагоду забити з дальньої відстані. Однак знову на шляху голу став страж воріт Еквадору.

Після відпочинку Неймар знову загрожував воротам суперника. Вінгер впав у штрафному Еквадору та спробував випросити у рефері пенальті. Однак суддя був невблаганний.

Річарлісон опинився вільним у штрафному майданчику завдяки передачі, яку віддав Неймар, і безпомилково відправив м'яч у кут воріт – 1:0.

Бардоса отримав передачу, пробив, але м'яч просвистів поруч зі стійкою. Наприкінці зустрічі Жезус впав у штрафному майданчику у боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхилив усі спроби футболістів апелювати до нього. Згодом суддя дав сигнал, що потрібна допомога VAR. Після відеоперегляду арбітр вказав на 11-метрів. Пробивати взявся Неймар.

Бразилець майстерно виконав пенальті, але суддя побачив порушення правил пробиття удару з 11 метрів від Неймара. Лідер Бразилії був змушений ще раз перебити пенальті. Цього разу він також був точним – 2:0.

Бразилія впевнено здолала Еквадор. Збірна Бразилії лідирує у відбірковій групі Південної Америки, набравши 15 очок з 15 можливих, другу позицію займає Аргентина. Еквадор замикає топ-3 лідерів.

Бразилія – Еквадор відеоогляд