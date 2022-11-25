Бразилия повторила рекорд чемпионатов мира: не проигрывали 24 года

Бразилия в дебютном матче на чемпионате мира-2022 уверенно одолела сборную Сербии. Таким образом, "селесао" повторила уникальное достижение, которое до этого удалось только сборной Германии.

Благодаря этой победе сборная Бразилии не проигрывала на групповом этапе чемпионатов мира уже 16 матчей. Именно столько же не проигрывала Германия в течение ЧМ в 1990 – 2010 годах.

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Достижения Бразилии

В последний раз на групповом этапе мундиалов Бразилия проигрывала еще в далеком 1998 году. В заключительном матче группы A, уже ничего не решавшего, "селесао" уступили Норвегии со счетом 1:2.

После этого с чемпионата мира-2002 стартовала серия без поражений, продолжающаяся до сих пор. И матч против Сербии уже стал 16 игрой без проигрыша.

Побить рекорд команда Тите сможет уже в поединке второго тура ЧМ-2022 в Катаре. В понедельник, 28 ноября, бразильцев ожидает встреча с командой Швейцарии – еще одним лидером квартета G.

Серия Бразилии без поражений на групповых этапах чемпионатов мира