Завдяки цій перемозі збірна Бразилії не програвала на груповому етапі чемпіонатів світу вже 16 матчів поспіль. Саме стільки ж не програвала Німеччина протягом ЧС у 1990 – 2010 роках.
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Досягнення Бразилії
Востаннє на груповому етапі мундіалів Бразилія програвала ще в далекому 1998 році. У заключному матчі групи A, який вже нічого не вирішував "селесао" поступилися Норвегії з рахунком 1:2.
Після цього з чемпіонату світу-2002 стартувала серія без поразок, яка триває досі. І матч проти Сербії вже став 16 грою без поразок.
Побити рекорд команда Тіте зможе вже в поєдинку другого туру ЧС-2022 в Катарі. У понеділок, 28 листопада, на бразильців очікує зустріч з командою Швейцарії – ще одним лідером квартету G.
Серія Бразилії без поразок на групових етапах чемпіонатів світу
- 2002: 3 перемоги (Туреччина – 2:1, Китай – 4:0, Коста-Рика – 5:2);
- 2006: 3 перемоги (Хорватія – 1:0, Бразилія – 2:0, Японія – 4:1);
- 2010: 2 перемоги, 1 нічия (КНДР – 2:1, Кот-д'Івуар – 3:1, Португалія – 0:0);
- 2014: 2 перемоги, 1 нічия (Хорватія – 3:1, Мексика – 0:0, Камерун – 4:1);
- 2018: 2 перемоги, 1 нічия (Швейцарія – 1:1, Коста-Рика – 2:0, Сербія – 2:0);
- 2022: 1 перемога (Сербія – 2:0) – триває досі.