Завдяки цій перемозі збірна Бразилії не програвала на груповому етапі чемпіонатів світу вже 16 матчів поспіль. Саме стільки ж не програвала Німеччина протягом ЧС у 1990 – 2010 роках.

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Досягнення Бразилії

Востаннє на груповому етапі мундіалів Бразилія програвала ще в далекому 1998 році. У заключному матчі групи A, який вже нічого не вирішував "селесао" поступилися Норвегії з рахунком 1:2.

Після цього з чемпіонату світу-2002 стартувала серія без поразок, яка триває досі. І матч проти Сербії вже став 16 грою без поразок.

Побити рекорд команда Тіте зможе вже в поєдинку другого туру ЧС-2022 в Катарі. У понеділок, 28 листопада, на бразильців очікує зустріч з командою Швейцарії – ще одним лідером квартету G.

Серія Бразилії без поразок на групових етапах чемпіонатів світу