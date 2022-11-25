Благодаря этой победе сборная Бразилии не проигрывала на групповом этапе чемпионатов мира уже 16 матчей. Именно столько же не проигрывала Германия в течение ЧМ в 1990 – 2010 годах.
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Достижения Бразилии
В последний раз на групповом этапе мундиалов Бразилия проигрывала еще в далеком 1998 году. В заключительном матче группы A, уже ничего не решавшего, "селесао" уступили Норвегии со счетом 1:2.
После этого с чемпионата мира-2002 стартовала серия без поражений, продолжающаяся до сих пор. И матч против Сербии уже стал 16 игрой без проигрыша.
Побить рекорд команда Тите сможет уже в поединке второго тура ЧМ-2022 в Катаре. В понедельник, 28 ноября, бразильцев ожидает встреча с командой Швейцарии – еще одним лидером квартета G.
Серия Бразилии без поражений на групповых этапах чемпионатов мира
- 2002 : 3 победы (Турция – 2:1, Китай – 4:0, Коста-Рика – 5:2);
- 2006 : 3 победы (Хорватия – 1:0, Бразилия – 2:0, Япония – 4:1);
- 2010 : 2 победы, 1 ничья (КНДР – 2:1, Кот-д'Ивуар – 3:1, Португалия – 0:0);
- 2014 : 2 победы, 1 ничья (Хорватия – 3:1, Мексика – 0:0, Камерун – 4:1);
- 2018 : 2 победы, 1 ничья (Швейцария – 1:1, Коста-Рика – 2:0, Сербия – 2:0);
- 2022 : 1 победа (Сербия – 2:0) – продолжается до сих пор.