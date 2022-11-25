Благодаря этой победе сборная Бразилии не проигрывала на групповом этапе чемпионатов мира уже 16 матчей. Именно столько же не проигрывала Германия в течение ЧМ в 1990 – 2010 годах.

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Достижения Бразилии

В последний раз на групповом этапе мундиалов Бразилия проигрывала еще в далеком 1998 году. В заключительном матче группы A, уже ничего не решавшего, "селесао" уступили Норвегии со счетом 1:2.

После этого с чемпионата мира-2002 стартовала серия без поражений, продолжающаяся до сих пор. И матч против Сербии уже стал 16 игрой без проигрыша.

Побить рекорд команда Тите сможет уже в поединке второго тура ЧМ-2022 в Катаре. В понедельник, 28 ноября, бразильцев ожидает встреча с командой Швейцарии – еще одним лидером квартета G.

Серия Бразилии без поражений на групповых этапах чемпионатов мира