Тренер Бразилии удивительным танцем отпраздновал гол Ришарлисона на ЧМ-2022: забавное видео

Сборная Бразилии легко пробилась в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. "Пентакампеоне" проехались по Южной Корее.

Уже к 15-й минуте матча счет был 2:0 в пользу бразильской сборной. Быстрые голы в свой актив записали Винисиус Жуниор и Неймар, вернувшийся на футбольное поле после травмы косточки.

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Безумная радость бразильцев

Еще до перерыва мяч дважды побывал в сетке ворот Южной Кореи. На 29-й минуте Ришарлисон сделал счет на табло 3:0, а уже через семь минут Пакет добил корейцев четвертым голом в их ворота 4:0.

К празднованию третьего мяча от пентакампеоне присоединился и главный тренер команды Тите. Команда создала круг, в котором наставник попытался повторить интересный танец Ришарлисона, которым он отмечает свои голы. Оба махали локтями как птицы, притоптывая при этом ногой по футбольному полю.

Движения Тите выглядели довольно забавно.

Тете станцевал после гола Бразилии: смотрите видео

Южная Корея смогла забить хотя бы гол престижа. В итоге – 4:1, разгромная победа Бразилии.

В четвертьфинале ЧМ-2022 команде Тите ждет встреча против Хорватии. Поединок состоится 9 декабря в 17:00 по Киеву.

В 1/8 финала хорваты только в серии пенальти выбили из Мундиаля неуступчивых японцев. 1:1 в основном и в дополнительном времени и 1:3 в пользу Хорватии в серии 11-метровых ударов.