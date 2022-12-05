Бразилія та Південна Корея зіграють матч 1/8 фіналу ЧС-2022 на стадіоні "974" в понеділок, 5 грудня. Судитиме цей матч француз Клеман Тюрпен.

Варте уваги Бразилія проти Південної Кореї: чи здатні "азійські тигри" на гучну сенсацію на ЧС-2022

Бразилія та Південна Корея до цього провели п'ять матчів один проти одного. Усі вони були товариськими. І в першому з них 28 березня 1999 року корейці перемоги. Решта чотири матчі закінчилися перемогами бразильців, у тому числі в червні 2022 року. Тоді "селесао" забили одразу п'ять голів у ворота суперника, але й пропустили один.

Важливо! Матч Бразилія – Південна Корея не буде доступний у прямій трансляції на регіональних каналах "Суспільного" та на сайті "Суспільне Спорт". Там матч покажуть у записі. Наживо показ матчу буде на платформі Megogo, а також радіокоментар буде доступний на "Радіо Промінь".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бразилія – Південна Корея для тих, хто не має змоги переглянути цей матч в прямому ефірі.

Бразилія – Південна Корея онлайн