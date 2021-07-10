Последний шанс для Месси: прогноз на финал Копа Америка Аргентина – Бразилия

Бразилия 11 июля сыграет против Аргентины в финале Копа Америка. Букмекеры оценили шансы сборных на победу в этом интересном противостоянии Неймар – Лионель Месси.

Жаркий финал Копа Америка

На пути к финалу Копа Америка Аргентина в полуфинале одолела Колумбию лишь по итогам серии послематчевых пенальти (3:2). Настоящим героем аргентинской сборной стал голкипер Мартинес. Страж ворот парировал три 11-метровых удара.

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Бразилия с минимальным счетом обыграла Перу (1:0). Победный гол забил Лукас Пакета. Интересно, что в этом розыгрыше Копа Америка бразильцы еще не знают вкуса поражений. В групповом раунде подопечные Тите набрали 12 очков. Лишь одна ничья была зафиксирована в игре против Эквадора (1:1). Эта сборная 9 раз брала трофей этого турнира.

Черная полоса Месси

Лионель Месси – главная звезда финала Копа Америка. В карьере футболиста есть все клубные трофеи, о которых только могут мечтать другие игроки. А вот в сборной с этим не складывается. Месси трижды выходил в финал Копа Америка, но так ни разу не поднимал трофей над своей головой.

Аргентинец за 6 матчей наколотил 4 мяча и отдал 5 ассистов. По этим показателям он лидер турнира и лучший игрок.

История противостояний

Финал Копа Америка Аргентина – Бразилия состоится 11 июля (по киевскому времени). Начало встречи в 03:00.

На Копа Америка Аргентина и Бразилия 33 раза встречались на одном футбольном поле. В активе аргентинцев 15 побед при 10 победах у бразильцев. Еще 8 поединков завершались ничьими.

Последний раз команды играли между собой в ноябре 2019 года. Та встреча завершилась минимальной победой команды во главе с Лионелем Месси 0:1. Победный гол забил как раз Лео.

Прогноз Favbet

Букмекеры отдают небольшое преимущество Бразилии – 2,18. Победа Аргентины оценена в 3,80. Не исключено, что в основное время матч завершится ничьей – 3,15.

Обе команды забьют –. С каким счетом закончится встреча? 0:1 или 1:0? Именно на минимальные победы сборных стоят лучшие коэффициенты –соответственно.Первыми в поединке своих фанатов порадуют голом бразильцы –. А на то, что первыми нули на табло размочат футболисты сборной Аргентины –

Будет ли в игре удаление: да – 3,70, нет – 1,25. Скорее всего, что в матче будет забито 2 или 3 гола. Такой диапазон результативных ударов оценен в 1,91.

Кто может забить гол в финале?