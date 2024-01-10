ФИФА не дисквалифицирует Бразилию: как ей удалось избежать наказания

Бразильским клубам и сборным угрожало отстранение от международных соревнований. Однако со временем стало известно, что ФИФА изменила свое решение.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) успешно избежала серьезных наказаний от ФИФА. Ей угрожало отстранение от международных турниров как для клубов, так и для национальных команд.

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Что известно о ситуации

Эта ситуация возникла после того, как суд Рио-де-Жанейро отстранил президента CBF Эдналдо Родригеса, обвинив в нерегулярностях во время выборов главы CBF в 2022 году. В январе этого года были запланированы новые выборы президента.

ФИФА рассматривала решение суда как вмешательство в дела конфедерации и угрожала отстранением в случае проведения новых выборов.

Однако 4 января Верховный суд Бразилии отменил решение низших судов, восстановив Родригеса в должности. Это позволило CBF избежать наказаний.

Что известно об Эдналдо Родригесе