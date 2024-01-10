Бразильская футбольная конфедерация (CBF) успешно избежала серьезных наказаний от ФИФА. Ей угрожало отстранение от международных турниров как для клубов, так и для национальных команд.

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Что известно о ситуации

Эта ситуация возникла после того, как суд Рио-де-Жанейро отстранил президента CBF Эдналдо Родригеса, обвинив в нерегулярностях во время выборов главы CBF в 2022 году. В январе этого года были запланированы новые выборы президента.

ФИФА рассматривала решение суда как вмешательство в дела конфедерации и угрожала отстранением в случае проведения новых выборов.

Однако 4 января Верховный суд Бразилии отменил решение низших судов, восстановив Родригеса в должности. Это позволило CBF избежать наказаний.

Что известно об Эдналдо Родригесе

  • Эдналдо Родригес вступил в должность и.о. президента CBF в 2021 году, заняв место Рожерио Кабокло, которого отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
  • В следующем году Родригес был официально избран президентом CBF, став первым чернокожим лицом на этом посту в истории федерации.
  • Родригес выдвинул предложение назначить Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Однако в декабре 2023 тренер "Реала" продлил свой контракт с мадридским клубом.