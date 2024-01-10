Бразильская футбольная конфедерация (CBF) успешно избежала серьезных наказаний от ФИФА. Ей угрожало отстранение от международных турниров как для клубов, так и для национальных команд.

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Что известно о ситуации

Эта ситуация возникла после того, как суд Рио-де-Жанейро отстранил президента CBF Эдналдо Родригеса, обвинив в нерегулярностях во время выборов главы CBF в 2022 году. В январе этого года были запланированы новые выборы президента.

ФИФА рассматривала решение суда как вмешательство в дела конфедерации и угрожала отстранением в случае проведения новых выборов.

Однако 4 января Верховный суд Бразилии отменил решение низших судов, восстановив Родригеса в должности. Это позволило CBF избежать наказаний.

Что известно об Эдналдо Родригесе