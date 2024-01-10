Бразильська футбольна конфедерація (CBF) успішно уникла серйозних покарань від ФІФА. Їй загрожувало відсторонення від міжнародних турнірів як для клубів, так і для національних команд.
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Що відомо про ситуацію
Ця ситуація виникла після того, як суд Ріо-де-Жанейро відсторонив президента CBF Едналдо Родрігеса, звинувативши в нерегулярностях під час виборів голови CBF у 2022 році. На січень цього року були заплановані нові вибори президента.
ФІФА розглядала рішення суду як втручання у справи конфедерації і погрожувала відстороненням у разі проведення нових виборів.
Однак 4 січня Верховний суд Бразилії скасував рішення нижчих судів, відновивши Родрігеса на посаді. Це дозволило CBF уникнути покарань.
Що відомо про Едналдо Родрігеса
- Едналдо Родрігес вступив на посаду в.о. президента CBF у 2021 році, зайнявши місце Рожеріо Кабокло, якого відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях.
- У наступному році Родрігес був офіційно обраний президентом CBF, ставши першою чорношкірою особою на цій посаді в історії федерації.
- Родрігес висунув пропозицію призначити Карло Анчелотті головним тренером національної збірної Бразилії. Проте у грудні 2023 року тренер "Реала" продовжив свій контракт з мадридським клубом.