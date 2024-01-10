Бразильська футбольна конфедерація (CBF) успішно уникла серйозних покарань від ФІФА. Їй загрожувало відсторонення від міжнародних турнірів як для клубів, так і для національних команд.

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Що відомо про ситуацію

Ця ситуація виникла після того, як суд Ріо-де-Жанейро відсторонив президента CBF Едналдо Родрігеса, звинувативши в нерегулярностях під час виборів голови CBF у 2022 році. На січень цього року були заплановані нові вибори президента.

ФІФА розглядала рішення суду як втручання у справи конфедерації і погрожувала відстороненням у разі проведення нових виборів.

Однак 4 січня Верховний суд Бразилії скасував рішення нижчих судів, відновивши Родрігеса на посаді. Це дозволило CBF уникнути покарань.

Що відомо про Едналдо Родрігеса