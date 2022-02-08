Безумный гол из Бразилии

Защитник команды Салгейру Лусао стал автором шедевра и взорвал просторы интернета, сообщает 24 канал. Мяч защитника едва ли не самый обсуждаемый в последние дни.

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Футболист Салгейру забил фантастический гол в матче Лиги Пернамбукано (чемпионате штата Пернамбуку). Лусао попал в ворота Сете де Сетембру ударом с лету со своей половины поля.

Дистанция до ворот составляла около 70 метров, но это не остановило Лусао, который решил воспользоваться ошибкой голкипера.

Мяч отскочил на ногу к Лусао, после чего бразильский защитник без раздумий приложился к нему.

Защитник настолько сильно ударил по мячу, что через несколько секунд тот оказался в воротах Сете де Сетембру.

Смотрите видео гола Лусао

Салгейру одержал победу в этом матче со счетом 4:0.