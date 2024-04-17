Легендарный Ромарио возобновил карьеру ради сына: за какую команду будет играть 58-летний чемпион мира
Источник:ФК Америка
Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Ромарио решил, что еще не сказал последнего слова в футболе. Один из лучших футболистов мира подписал контракт с клубом Америка.
Легенда мирового футбола Ромарио завершил игровую карьеру в 2009 году. Сейчас 58-летний чемпион мира является президентом клуба Америка из Рио-де-Жанейро.
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Ромарио осуществит свою мечту
Именно со своим клубом экс-форвард сборной Бразилии решил подписать контракт игрока. 58-летний Ромарио намерен сыграть вместе со своим сыном Ромариньо. Легендарного футболиста уже заявили для участия в чемпионате.
Официально зарегистрировано. Я готов помочь моей дорогой Америке в нескольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном,
– сказал Ромарио.
Ромарио показал подписанный контракт с Америкой: видео
Заметим, что клуб Америка выступает во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро.
Что известно о Ромарио и его сыне
- Ромарио имел длительную и успешную карьеру. В Европе он играл за команды ПСВ, Барселону и Валенсию.
- В 1994 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира. В том же году был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.
- В 2002 году тренер "селесао" Фелипе Сколари вычеркнул Ромарио из окончательной заявки на ЧМ. В это время форвард был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Такое решение тренера вызвало стихийные демонстрации в стране.
- После завершения карьеры Ромарио был федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.
- Его сын Ромариньо не может похвастаться такими достижениями в футболе. Он сыграл всего два матча в бразильской Серии А за Васко да Гама.
- Преимущественно сын Ромарио играл за малоизвестные бразильские клубы. В марте 2024 года 30-летний Ромариньо подписал контракт с Америкой.