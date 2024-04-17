Легендарный Ромарио возобновил карьеру ради сына: за какую команду будет играть 58-летний чемпион мира

Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Ромарио решил, что еще не сказал последнего слова в футболе. Один из лучших футболистов мира подписал контракт с клубом Америка.

Легенда мирового футбола Ромарио завершил игровую карьеру в 2009 году. Сейчас 58-летний чемпион мира является президентом клуба Америка из Рио-де-Жанейро.

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Ромарио осуществит свою мечту

Именно со своим клубом экс-форвард сборной Бразилии решил подписать контракт игрока. 58-летний Ромарио намерен сыграть вместе со своим сыном Ромариньо. Легендарного футболиста уже заявили для участия в чемпионате.

Официально зарегистрировано. Я готов помочь моей дорогой Америке в нескольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном,

– сказал Ромарио.

Ромарио показал подписанный контракт с Америкой: видео

Заметим, что клуб Америка выступает во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

Что известно о Ромарио и его сыне