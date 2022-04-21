Фернандо будет играть в Австрии

О переходе Фернанду сообщили на сайте австрийского клуба. С ним был подписан контракт до 30 июня 2027 года.

Стоит внимания В Шахтере рассказали, сколько денег собрал для Украины за игру против Олимпиакоса

Форвард уже прибыл в Австрию и сразу начнет тренировки с командой, однако не сможет играть в официальных матчах до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Зальцбург заплатит за игрока более 6 миллионов евро.

23-летний выступал за Шахтер с 2018 года. В клубе его преследовали травмы, из-за которых он долго не являлся футболистом основы.

На его счету 69 матчей и 16 голов. Один сезон форвард провел в аренде в Спортинге.

Transfermarkt оценивает его переход с "Палмейраса" в 5,5 млн евро.