Братья Суркисы советовались со мной при назначении Луческу, – Гордон
Источник:ютуб-канал Динамо
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что Игорь и Григорий Суркисы перед назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо советовались с ним.
Дмитрий сообщил, что гордится тем, что Суркисы посоветовались с ним относительно этого назначения. Кроме того, он рассказал, что рассматривались три кандидатуры: Сергей Ребров, Луческу и еще один неназванный специалист.
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Конечно, идея с Луческу была хорошей со всех точек зрения: маркетинга, рекламы, и с точки зрения, что он профи. Поэтому я думаю, что это было очень хорошее кадровое решение.
Я за то, чтобы моя команда побеждала, чтобы получала первые места чемпионатов и кубки. Так что если Луческу может в этом помочь, если он реально помогает, то какие вопросы?
– заявил Гордон.
Также журналист заявил, что готов спеть песню про Мирчу Луческу.
"Спел бы песню про Луческу, как про Блохина? Блохин – кумир всей жизни, а тут понятная история. Если Луческу приведет Динамо к каким-то громким победам, обязуюсь спеть песню о нем", – сказал Гордон.
Карьера Луческу в Украине
- Луческу возглавил Динамо в конце июля 2021 года, подписав контракт до конца июня 2024 года.
- До этого румын руководил Шахтером с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб сыграл 561 поединок.