Дмитро повідомив, що пишається тим, що Суркіси порадилися з ним щодо цього призначення. Крім того, він розповів, що розглядалося три кандидатури: Сергій Ребров, Луческу та ще один неназваний фахівець.
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Звичайно, ідея з Луческу була гарною з усіх точок зору: маркетингу, реклами, і з погляду, що він профі. Тому я думаю, що це було дуже гарне кадрове рішення.
Я за те, щоб моя команда перемагала, щоб отримувала перші місця чемпіонатів та кубки. Тож якщо Луческу може в цьому допомогти, якщо він реально допомагає, то які питання?
– заявив Гордон.
Також журналіст заявив, що готовий заспівати пісню про Мірчу Луческу.
"Чи заспівав би пісню про Луческу, як про Блохіна? Блохін – кумир усього життя, а тут зрозуміла історія. Якщо Луческу приведе Динамо до якихось гучних перемог, зобов'язуюсь заспівати пісню про нього", – сказав Гордон.
Кар'єра Луческу в Україні
- Луческу очолив Динамо наприкінці липня 2021 року, підписавши контракт до кінця червня 2024 року.
- До цього румун керував Шахтарем із 2004 до 2016 року. Під його керівництвом донецький клуб зіграв 561 поєдинок.