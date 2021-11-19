Дмитро повідомив, що пишається тим, що Суркіси порадилися з ним щодо цього призначення. Крім того, він розповів, що розглядалося три кандидатури: Сергій Ребров, Луческу та ще один неназваний фахівець.

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Звичайно, ідея з Луческу була гарною з усіх точок зору: маркетингу, реклами, і з погляду, що він профі. Тому я думаю, що це було дуже гарне кадрове рішення.



Я за те, щоб моя команда перемагала, щоб отримувала перші місця чемпіонатів та кубки. Тож якщо Луческу може в цьому допомогти, якщо він реально допомагає, то які питання?

– заявив Гордон.

Також журналіст заявив, що готовий заспівати пісню про Мірчу Луческу.

"Чи заспівав би пісню про Луческу, як про Блохіна? Блохін – кумир усього життя, а тут зрозуміла історія. Якщо Луческу приведе Динамо до якихось гучних перемог, зобов'язуюсь заспівати пісню про нього", – сказав Гордон.

Кар'єра Луческу в Україні