В Ереване задержали двух братьев – футболистов сборной Армении Гора и Эдгара Малакянов. Их обвиняют в избиении милиционеров.

Задержали братьев Малакянов в воскресенье, 30 августа, в Ереване. Сначала полиция получила вызов на нарушение общественного порядка в комплексе Каскад. У футболистов возник конфликт с первыми правоохранителями, которые прибыли на место происшествия. Поэтому для задержания братьев вызвали уже спецназовцев, пишет Shamshyan.com.

Полиция не называет имена задержанных. Известно лишь то, что оба подозреваемых в нападении на стражей порядка. Пострадавшими являются четыре работника полиции. При задержании один из футболистов кулаком ударил в лицо полицейского. Кроме того, во время столкновения с одного из них сорвали погоны.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство". Братьям грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно о братьях Горе и Эдгаре Малакянах

Эдгару Малакяну 29 лет. В свое время успел поиграть в Чехии, Украине, Армении и Казахстане. В Украине играл за каменскую "Сталь" в 2017 – 2018 годах. В те же годы за украинскую команду выступал и его младший 26-летний брат Гор.

Сейчас Эдгар Малакян выступает за команду "Арарат Ереван". Гор Малакян является футболистом ереванского "Пюника".

Оба брата вызывались в сборную Армении. Гор сыграл за команду в отборе на Евро-2020 в 2019 году. Однако на новый сбор футболисты приглашения не получили.