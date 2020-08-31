У Єревані затримали двох братів – футболістів збірної Вірменії Гора та Едгара Малакянів. Їх звинувачують у побитті правоохоронців.

Затримали братів Малакянів в неділю, 30 серпня, в Єревані. Спочатку поліція отримала виклик на порушення громадського спокою в комплексі Каскад. У футболістів виник конфлікт з першими правоохоронцями, які прибули на місце події. Тож для затримання братів викликали вже спецпризначенців, пише Shamshyan.com.

Поліція не називає імена затриманих. Відомо лише те, що обох підозрюють в нападі на правоохоронців. Постраждалими є чотири працівники поліції. під час затримання один з футболістів кулаком вдарив в обличчя поліцейського. Окрім того, під час сутички з одного з них зірвали погони.

Поліція порушила кримінальну справу за статтями "Застосування насильства відносно представника влади" та "Хуліганство". Братам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Що відомо про братів Гора та Едгара Малакянів

Едгару Малакяну 29 років. У свій час встиг пограти в Чехії, Україні, Вірменії та Казахстані. В Україні грав за кам'янську "Сталь" у 2017 – 2018 роках. В ті ж роки за українську команду виступав і його молодший 26-річний брат Гор.

Зараз Едгар Малакян виступає за команду "Арарат Єреван". Гор Малакян є футболістом єреванського "Пюніка".

Обоє братів викликалися до збірної Вірменії. Гор зіграв за команду у відборі на Євро-2020 в 2019 році. Однак на новий збір футболісти запрошення не отримали.