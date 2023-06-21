Селезнев рассказал о брате в рядах ВСУ, с которым не виделся 15 лет

Евгений Селезнев, недавно закончивший карьеру профессионального футболиста, показал своего родного брата. Один из самых родных людей для Евгения защищает Украину от безжалостного врага.

Бывший нападающий сборной Украины и Шахтера сделал откровенное признание. Евгений Селезнев впервые за 15 лет встретился с родным братом.

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Селезнев: Брат вернулся и защищает нашу Родину

Оказалось, что брат Селезнева вернулся из Чехии после начала полномасштабного вторжения и служит в рядах ВСУ. Ранее родной человек Евгения принимал участие в АТО на Донбассе, где получил ранения.

Братья Селезневы сделали общую фотографию с футболкой Евгения со времен выступлений за донецкий Шахтер. В комментариях под фото свои реакции уже оставили бывшие "горняки" Артем Федецкий и Вячеслав Шевчук.

Знакомьтесь, это мой родной брат. Служит в 24 ОМБр. Не виделись 15 лет. Он начал с АТО, затем последовало ранение и 24 февраля война застала его в Чехии. Брат вернулся и защищает нашу Родину. Слава ВСУ,

– подписал под фото Селезнев.

Пока брат Селезнева защищает Украину в рядах ВСУ, Евгений активно занимается помощью военным в тылу. К примеру, 6 июня в Ужгороде Селезнев провел прощальный матч, во время которого собирали средства на нужды наших защитников. Эта встреча собрала много звездных гостей как футбола, так и шоубиза.

Также футболка Селезнева с того прощального поединка разыгрывается на аукционе. Все вырученные от нее деньги пойдут на нужды ВСУ.