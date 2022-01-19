Брак нас еще больше сблизил, – Свитолина рассказала о супружеской жизни

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о супружеской жизни с французом Гаэлем Монфисом. Она заверила, что их отношения не изменились после свадьбы.

Свитолина: У нас была замечательная свадьба

По словам спортсменки, в целом в плане тенниса ничего не изменилось в их супружестве. Они по-прежнему продолжают вместе тренироваться.

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Мы по-прежнему иногда вместе тренируемся. Как и раньше, иногда обсуждаем теннис. Иногда стараемся о нем не разговаривать,

– сказала украинская теннисистка.

Свитолина подчеркнула, что брак лишь сблизил пару. А свадьба объединила всю семью теннисистов.

"Но вообще брак нас еще больше сблизил. У нас была замечательная свадьба в том плане, что собрались обе семьи. И это редкость, потому что мои родители в Украине, его родители – во Франции, Гваделупе, на Мартинике. Все разбросаны. Так что было замечательно видеть всех в одном месте", – отметила Элина.

Свитолина на Australian Open

Украинка пробилась в третий круг Australian Open.

В матче второго круга турнира первая ракетка Украины одолела соперницу из Франции Армони Тан.

На старте турнира Элина Свитолина обыграла еще одну француженку Фиону Ферро.