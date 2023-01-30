Брайтон не отступает от Матвиенко: команда Де Дзерби улучшила предложение для Шахтера

Английский Брайтон попытается подписать защитника "горняков" Николая Матвиенко в последние дни трансферного окна. "Чайки" подготовили новое предложение для Шахтера.

31 января закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби не оставляет надежду успеть подписать центрбека Николая Матвиенко.

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"Горняки" уже отклонили два предложения в размере 11 и 16+4 миллиона евро. Так что в предпоследний день трансферного окна Брайтон предложил очень выгодный для Шахтера вариант.

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По сообщению местных СМИ, "Чайки" дают Матвиенко 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Ответ Шахтера пока не известен. Отмечается, что "горняки" оценивают своего центрбека в 35 миллионов фунтов стерлингов. Приоритет Брайтона – добавить еще одного центрального защитника до того, как окно закроется. Переговоры продолжаются.

Напомним, что нынешней зимой Шахтер уже оформил один мегатрансфер – переход Михаила Мудрика в Челси. Так что за своего основного защитника они тоже хотят получить солидную компенсацию.