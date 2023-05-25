Безумный гол помог Брайтону отобрать очки у Манчестер Сити и гарантировал место в ЛЕ: видео

В матче предпоследнего тура АПЛ новоиспеченный чемпион Манчестер Сити играл против сенсационного Брайтона. Команда Де Дзерби вновь приятно удивила.

Брайтон – Манчестер Сити 1:1

Голы: Энсисо, 38 – Фоден, 38

Команда Де Дзерби стала открытием сезона АПЛ 2022/23. Брайтон впервые в своей истории будет играть в еврокубках. А вот в каком именно турнире – Лиге Европы или Лиге конференций, должно было решиться в матче с Манчестер Сити, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинские друзья: УЕФА назначала судейскую бригаду на финал Лиги чемпионов

Молчание Холанда и шедевр парагвайского вундеркинда

Манчестер Сити прибыл в Брайтон в статусе чемпиона, так что Хосеп Гвардиола имел возможность привлечь игроков, которые имели меньше игровой практики в течение сезона. Однако именно "горожане" первыми открыли счет. Норвежец Холанд отдал пас на Фила Фодена, а хавбеку осталось только не промахнуться, пробивая по пустым воротам – 0:1.

Брайтон на 31-й минуте ответил голом Каору Митомы, но арбитр с помощью VAR зафиксировал игру рукой и отменил взятие ворот. Впрочем, через 7 минут "чайки" добились своего. И сделали они это довольно эффектно.

19-летний парагвайец Хулио Энсисо продемонстрировал индивидуальное мастерство и пушечным выстрелом попал в правую девятку. Голкипер МанСити Ортега был бессилен помочь своей команде.

Во втором тайме повторилась история с VAR, но только в пользу хозяев поля. Коул Палмер воспользовался передачей Холанда и отправил мяч в сетку ворот Брайтона. Однако арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол, зафиксировав фол в предыдущем эпизоде.

В конце концов матч так и завершился вничью со счетом 1:1.

Манчестер Сити в статусе чемпиона набрал 89 баллов в 37 поединках.

Команда Де Дзерби удержалась на 6-й строчке, опережая Астон Виллу на 3 пункта. Осенью "чайки" будут стартовать в Лиге Европы.

Видеообзор матча Брайтон – Манчестер Сити