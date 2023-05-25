Брайтон – Манчестер Сіті 1:1

Голи: Енсісо, 38 – Фоден, 38

Команда Де Дзербі стала відкриттям сезону АПЛ 2022/23. Брайтон вперше у своїй історії гратиме в єврокубках. А от в якому саме турнірі – Лізі Європи чи Лізі конференцій, повинно було вирішитися в матчі з Манчестер Сіті, пише 24 Канал.

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Мовчання Холанда та шедевр парагвайського вундеркінда

Манчестер Сіті прибув до Брайтона в статусі чемпіона, тож Хосеп Гвардіола мав можливість залучити гравців, які мали менше ігрової практики протягом сезону. Проте саме "містяни" першими відкрили рахунок. Норвежець Холанд віддав пас на Філа Фодена, а хавбеку залишилося лише не схибити, пробиваючи по порожніх воротах – 0:1.

Брайтон відповів на 31-й хвилині голом Каору Мітоми, але арбітр за допомогою VAR зафіксував гру рукою та скасував взяття воріт. Втім, через 7 хвилин "чайки" досягли свого. І зробили вони це доволі ефектно.

19-річний парагваєць Хуліо Енсісо продемонстрував індивідуальну майстерність та гарматним пострілом влучив у праву дев'ятку. Голкіпер МанСіті Ортега був безсилий допомогти своїй команді.

У другому таймі повторилася історія з VAR, але тепер на користь господарів поля. Коул Палмер скористався передачею Холанда та відправив м'яч у сітку воріт Брайтона. Проте арбітр після перегляду відеоповтору скасував гол, зафіксувавши фол у попередньому епізоді.

Зрештою матч так і завершився внічию з рахунком 1:1.

Манчестер Сіті в статусі чемпіона набрав 89 балів у 37 поєдинках.

Команда Де Дзербі утрималася на 6-й сходинці, випереджаючи Астон Віллу на 3 пункти. Восени "чайки" стартуватимуть в Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Брайтон – Манчестер Сіті