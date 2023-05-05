Брайтон Де Дзерби в компенсированное время вырвал победу у Манчестер Юнайтед: видеообзор матча АПЛ

В четверг, 4 мая, состоялся перенесенный матч 28-го тура АПЛ, в котором Брайтон встречался с Манчестер Юнайтед. Фавориты поединка потерпели неожиданное поражение на последней минуте поединка.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).

В первом круге команда бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби победила Манчестер Юнайтед со счетом 2:1. Так что "красные дьяволы" собирались взять реванш в противостоянии с Брайтоном, пишет 24 Канал.

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Де Дзерби – специалист по Манчестер Юнайтед

Оба соперника продемонстрировали качественный футбол с большим количеством моментов. Уже на 4-й минуте матча Брайтон мог открыть счет. Японский форвард "чаек" Каору Митома нанес удар в упор, но голкипер МЮ Давид де Хеа невероятным сейвом не позволил снаряду влететь в сетку ворот.

Ответ "красных" не заставил себя ждать. Маркус Рашфорд проскочил мимо двух защитников Брайтона и пробил по воротам. Впрочем, голкипер гостей разгадал замысел форварда, парировав удар.

Во втором тайме соперники продолжали играть в открытый футбол. В общей сложности "чайки" нанесли 22 удара по воротам, против 16 у "красных дьяволов". Однако голкиперы обеих команд не давали оснований сомневаться в своем мастерстве.

Когда игра близилась к своему завершению, защитник Манчестера Люк Шоу сыграл рукой в собственной штрафной. После просмотра VAR арбитр указал на одиннадцатиметровый. Приговор судьи на последней компенсированной минуте четко выполнил Алексис Макаллистер, обыграв де Хеа. Кстати, в матче первого круга аргентинец отличился автоголом в ворота Брайтона. Теперь он сполна реабилитировался за ошибку.

Победа над "красными дьяволами" позволила Брайтону подняться на 6 строчку. У подопечных Де Дзерби 55 очков.

Манчестер Юнайтед сохранил за собой 4 место, имея в активе 63 балла.

Видеообзор матча Брайтон – Манчестер Юнайтед