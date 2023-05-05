Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Макаллістер, 90+9 (пен).

У першому колі команда колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1. Тож "червоні дияволи" збиралися взяти реванш у протистоянні з Брайтоном, пише 24 Канал.

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Де Дзербі – спеціаліст по Манчестер Юнайтед

Обидва суперники продемонстрували якісний футбол з великою кількістю моментів. Вже на 4-й хвилині поєдинку Брайтон міг відкрити рахунок. Японський форвард "чайок" Каору Мітома завдав удару впритул, але голкіпер МЮ Давід де Хеа неймовірним сейвом не дозволив снаряду влетіти у сітку воріт.

Відповідь "червоних" не забарилася. Маркус Рашфорд проскочив повз двох захисників Брайтона та пробив по воротах. Втім, голкіпер гостей розгадав задум форварда, парирувавши удар.

У другому таймі суперники продовжували грати у відкритий футбол. Загалом "чайки" завдали 22 удари по воротах, проти 16 у "червоних дияволів". Проте голкіпери обох команд не давали підстав сумніватися у своїй майстерності.

Коли гра наближалася до свого завершення, захисник Манчестера Люк Шоу зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр вказав на одинадцятиметровий. Вирок судді на останній компенсованій хвилині чітко виконав Алексіс Макаллістер, перегравши де Хеа. До речі, у матчі першого кола аргентинець відзначився автоголом у ворота Брайтона. Тож тепер він сповна реабілітувався за помилку.

Перемога над "червоними дияволами" дозволила Брайтону піднятися на 6 сходинку. У підопічних Де Дзербі 55 очок.

Манчестер Юнайтед зберіг за собою 4 місце, маючи в активі 63 бали.

Відеоогляд матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед