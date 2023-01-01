Зинченко в объятиях фаната отпраздновал гол Арсенала в ворота Брайтона: яркое видео
Источник:твиттер Zacki Doumou
В 18-м туре АПЛ Арсенал гостил на поле Брайтона. "Канониры" без лишних проблем получили три очка.
В первом тайме Арсенал оформил комфортное преимущество в счете 0:2 благодаря голам Букайо Саки и Мартина Эдегора. Во втором тайме мяч еще дважды побывал в воротах Брайтона. На этот раз забивали Эдди Нкетиа и Габриэл Мартинелли.
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Украинец не сдержал эмоций радости
Команда Роберто Де Дзерби смогла ответить на два гола, но этого не хватило, чтобы ликвидировать полное преимущество "канониров".
В итоге – 2:4, уверена победа Арсенала. Один из глав лондонского клуба надэмоционально отметил Александр Зинченко. Левый вингер "канониров" попал в объятия одного из болельщиков команды и что-то неразборчиво крикнул в сторону фанатов Арсенала.
После переезда в красный Лондон Зинченко всегда горячо празднует каждый гол Арсенала. Ведь мечта Саши сбылась, он играет за желанный клуб.
Видео эмоционального празднования Зинченко
Напомним, что украинец провел в матче 60 минут и был заменен Кираном Тирни.
Левый вингер из Украины провел свой 13-й матч в футболке Арсенала, у которых отличился дебютным ассистом.
Уже с первых дней пребывания в Арсенале Зинченко влюбил в себя лондонских фанатов. Они уже даже не раз посвящали Александру песни.
- Отметим, что Арсеналу в 18 туре удалось еще больше укрепить лидерство в АПЛ-2022/2023. Манчестер Сити упустил победу в матче против Эвертона 1:1.
- Теперь преимущество подопечных Микеля Артеты составляет уже 7 баллов.