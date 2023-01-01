В первом тайме Арсенал оформил комфортное преимущество в счете 0:2 благодаря голам Букайо Саки и Мартина Эдегора. Во втором тайме мяч еще дважды побывал в воротах Брайтона. На этот раз забивали Эдди Нкетиа и Габриэл Мартинелли.

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Украинец не сдержал эмоций радости

Команда Роберто Де Дзерби смогла ответить на два гола, но этого не хватило, чтобы ликвидировать полное преимущество "канониров".

В итоге – 2:4, уверена победа Арсенала. Один из глав лондонского клуба надэмоционально отметил Александр Зинченко. Левый вингер "канониров" попал в объятия одного из болельщиков команды и что-то неразборчиво крикнул в сторону фанатов Арсенала.

После переезда в красный Лондон Зинченко всегда горячо празднует каждый гол Арсенала. Ведь мечта Саши сбылась, он играет за желанный клуб.

Видео эмоционального празднования Зинченко

I fucking love this club. Always believe in your soul. UTG ️ @Arsenal pic.twitter.com/Re57jiexDx — Zacki Doumou (@DoumouZacki) December 31, 2022

Напомним, что украинец провел в матче 60 минут и был заменен Кираном Тирни.

Левый вингер из Украины провел свой 13-й матч в футболке Арсенала, у которых отличился дебютным ассистом.

Уже с первых дней пребывания в Арсенале Зинченко влюбил в себя лондонских фанатов. Они уже даже не раз посвящали Александру песни.