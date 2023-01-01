У першому таймі Арсенал оформив комфортну перевагу у рахунку 0:2 завдяки голам Букайо Саки та Мартіна Едегора. У другому таймі м'яч ще двічі побував у воротах Брайтона. Цього разу забивали Едді Нкетіа та Габріел Мартінеллі.
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Українець не стримав емоцій радості
Команда Роберто Де Дзербі спромоглась на два голи у відповідь, але цього не вистачило, щоб ліквідувати повну перевагу "канонірів".
У підсумку – 2:4, впевнена перемога Арсенала. Один із голів лондонського клубу надемоційно відсвяткував Олександр Зінченко. Лівий вінгер "канонірів" потрапив в обійми одного з уболівальників команди та щось нерозбірливо крикнув у сторону фанів Арсенала.
Після переїзду у червоний Лондон Зінченко завжди особливо палко святкує кожен гол Арсенала. Адже мрія Сашка здійснилась, він грає за омріяний клуб.
Відео емоційного святкування Зінченка
Нагадаємо, що українець провів у матчі 60 хвилин та був замінений на Кірана Тірні.
Лівий вінгер із України провів свій 13-й матч у футболці Арсенала, у яких відзначився дебютним асистом.
Вже з перших днів перебування в Арсеналі Зінченко закохав у себе лондонських фанатів. Вони вже навіть неодноразово присвячували Олександру пісні.
- Відзначимо, що Арсеналу у 18-му турі вдалось ще більше зміцнити лідерство в АПЛ-2022/2023. Манчестер Сіті втратив перемогу у матчі проти Евертона 1:1.
- Тепер перевага підопічних Мікеля Артети складає вже 7 балів.