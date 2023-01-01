У першому таймі Арсенал оформив комфортну перевагу у рахунку 0:2 завдяки голам Букайо Саки та Мартіна Едегора. У другому таймі м'яч ще двічі побував у воротах Брайтона. Цього разу забивали Едді Нкетіа та Габріел Мартінеллі.

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Українець не стримав емоцій радості

Команда Роберто Де Дзербі спромоглась на два голи у відповідь, але цього не вистачило, щоб ліквідувати повну перевагу "канонірів".

У підсумку – 2:4, впевнена перемога Арсенала. Один із голів лондонського клубу надемоційно відсвяткував Олександр Зінченко. Лівий вінгер "канонірів" потрапив в обійми одного з уболівальників команди та щось нерозбірливо крикнув у сторону фанів Арсенала.

Після переїзду у червоний Лондон Зінченко завжди особливо палко святкує кожен гол Арсенала. Адже мрія Сашка здійснилась, він грає за омріяний клуб.

Відео емоційного святкування Зінченка

Нагадаємо, що українець провів у матчі 60 хвилин та був замінений на Кірана Тірні.

Лівий вінгер із України провів свій 13-й матч у футболці Арсенала, у яких відзначився дебютним асистом.

Вже з перших днів перебування в Арсеналі Зінченко закохав у себе лондонських фанатів. Вони вже навіть неодноразово присвячували Олександру пісні.