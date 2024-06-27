Третий новичок Динамо: столичный клуб презентовал легионера из Колумбии

Вице-чемпион Украины киевское Динамо активно проводит летнее трансферное окно. Очередным новичком команды стал колумбийский защитник Брайан Себальйос.

Киевское Динамо объявило о подписании 23-летнего центрального защитника Брайана Себальоса. Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

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Себальйос – игрок Динамо

Киевляне арендовали колумбийского футболиста до завершения календарного 2024 года. Если игрок сумеет себя зарекомендовать, то Динамо будет иметь право первоочередного выкупа трансфера Себальйоса у бразильского Форталезе.

Динамо представило Себальоса / Фото ФК Динамо

Что известно о новичке Динамо

Брайан Себальйос родился 24 мая 2001 года в колумбийском городе Кали. Он воспитанник клуба Университарио Попаян. В 16-летнем возрасте центральный защитник дебютировал за родную команду на взрослом уровне.

В 2019 году стал игроком Депортес Киндио, с которым в 2019 году вышел в элитный дивизион Колумбии.

В начале 2022 года Себальйос подписал контракт с бразильской Форталезой. В составе "Львов" дебютировал в Кубке Либертадорес и сыграл 19 поединков в бразильской Серии А.

Летом 2023 года Брайан на правах аренды стал игроком клуба Хуниор, с которым стал чемпионом Колумбии.

Кроме того, в активе Себальйоса 4 матча в составе сборной Колумбии U23. Центрбек принимал участие в предолимпийском турнире на Игры-2024.

Летние трансферы Динамо