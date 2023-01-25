На волне сенсационного ЧМ-2022: лидер Милана из Испании решил выступать за сборную Марокко

Полузащитник Браим Диас захотел представлять Родину своих родителей. У хавбека уже одна игра за сборную Испании, в которой он даже забил гол.

На последнем чемпионате мира по футболу ярко выстрелила сборная Марокко. Команда Валида Реграги неожиданно вышла в полуфинал, отправив за борт Мундиаля Бельгию, Испанию и Португалию.

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После такого прорыва к африканцам приковано большое внимание. Похоже, что хавбек Милана Браим Диас очаровался ею и решил сменить гражданство марокканским.

Вспомнил свои корни

23-летний игрок захотел стать частью "львов Атласа", поскольку в сборной Испании он никак не может сыграть. Уже в марте Диас может получить первый вызов своей новой команде.

Отметим, что хоть полузащитник и родился в испанской Малаге, его родители имеют именно марокканские корни. Более того, его полное имя – Браим Абделькадер Диас.

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Кто такой Браим Диас

Футболист играл за команды Испании U-17, U-19 и U-21, а в 2021 году сыграл единственный матч за национальную команду. Тогда в товарищеской игре против Литвы Браим отличился голом, но затем в "фурию рохи" так и не вызывался.

Свою карьеру Диас начинал в Манчестер Сити, а теперь принадлежит Реалу. С 2020 года хавбек играет в аренде Милан. За это время он стал игроком основы "Россонери" и забил 15 голов в 102 поединках.

В прошлом сезоне вместе с Миланом Браим стал чемпионом Италии. До этого Диас выигрывал АПЛ из МанСити и Ла Лигу с Реалом, но тогда он был далек от игрока основы, отыграв всего 5 и 6 матчей в чемпионские сезоны.