На останньому чемпіонаті світу з футболу яскраво вистрілила збірна Марокко. Команда Валіда Реграгі несподівано вийшла до півфіналу, відправивши за борт Мундіаля Бельгію, Іспанію та Португалію.

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Після такого прориву до африканців прикута велика увага. Схоже, що хавбек Мілана Браїм Діас очарувався нею і вирішив змінити громадянство на марокканське.

Згадав своє коріння

23-річний гравець захотів стати частиною "левів Атласа", оскільки у збірній Іспанії він ніяк не може заграти. Вже в березні Діас може отримати перший виклик у свою нову команду.

Відзначимо, що хоч півзахисник і народився у іспанській Малазі, його батьки мають саме марокканське коріння. Ба більше, його повне ім'я – Браїм Абделькадер Діас.

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Хто такий Браїм Діас

Футболіст грав за команди Іспанії U-17, U-19 та U-21, а у 2021 році зіграв свій єдиний матч за національну команду. Тоді у товариській грі проти Литви Браїм відзначився голом, але потім до "фурії рохи" так і не викликався.

Свою кар'єру Діас починав у Манчестер Сіті, а наразі належить Реалу. З 2020 року хавбек грає в оренді за Мілан. За цей час він став гравцем основи "россонері" та забив 15 голів у 102 поєдинках.

Минулого сезону разом з Міланом Браїм став чемпіоном Італії. До цього Діас вигравав АПЛ з МанСіті та Ла Лігу з Реалом, але тоді він був далеким від гравця основи, відігравши всього 5 та 6 відопвідно матчів у чемпіонські сезони.