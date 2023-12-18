Трубин – герой: суперсейв украинца принес победу Бенфике и вывел "орлов" в лидеры – видео

В воскресенье, 17 декабря, Бенфика гостила на поле Браги в рамках 14-го тура португальской Примейры. "Орлы" не без помощи украинского голкипера торжествовали на выезде.

Анатолий Трубин уже традиционно занял место в воротах Бенфики в центральном матче этого тура. Уже на 3-й минуте гостям удался быстрый гол, который в итоге стал решающим, пишет 24 Канал.

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Победы бы не было, если бы не Трубин

Каспер Тенгстедт вывел "орлов" вперед 0:1. Могли гости удваивать преимущество, если бы судья не отменил гол Рафа Силвы из-за офсайда.

Через 10 минут Брага ответила мощным ударом из-за пределов штрафной. Только чудо игра Трубина не позволила хозяевам уравнять цифры на табло.

Всего в течение матча Брага шесть раз пробивала в створ ворот украинского голкипера (из 11 возможных). Однако пробить украинца хозяевам не удалось.

Чего только стоит реакция Трубина в компенсированное к поединку время. Банза умудрился прорваться сквозь защиту соперника и пробить из-под опеки. Анатолий бросался в противоположный от удара нападающего угол ворот, но концовкой ноги таки добрался до мяча и не позволил Браге избежать домашнего поражения.

Видео суперсейва Трубина на последних минутах матча

В конце матча украинский вратарь Бенфики заработал желтую карточку из-за затягивания времени.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Бенфики над Брагой 0:1. Трубин заслуженно стал лучшим игроком поединка.

Благодаря победе Бенфика вышла на первое место турнирной таблицы, набрав 33 балла. "Орлы" опережают ближайших конкурентов (Спортинг и Порту) на 2 пункта.

Брага с 29 очками продолжает идти по четвертой.

Видеообзор матча Брага – Бенфика