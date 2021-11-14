Боттас выиграл спринт гран-при Бразилии, Хэмилтон совершил невероятный прорыв с последнего места

Пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в спринт-квалификации гран-при Бразилии. Вторым к финишу пришел пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третьим финишировал гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Как прошел спринт

Перед Ферстаппеном были открыты все двери для завоевания дополнительных трех очков и старта с первой позиции.

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Но на старте Ферстаппен пропустил и Валттери Боттаса, и Карлоса Сайнса. Топ-5 замыкали Серхио Перес и Шарль Леклер. А вот Хэмилтон за один круг прорвался на 14 место. Что касается лидеров, то Макс сумел быстро обогнать Сайнса и вернул себе второе место, однако Боттас уже создал приличный отрыв.

В конце Макс насел на Боттаса, но пройти финна не сумел. Впрочем, голландец все равно заработал 2 очка и увеличил отрыв от Хэмилтона до 21 пункта. А вот Валттери выиграл два из трех спринтерских заездов в сезоне.

Что касается Хэмилтона, то Льюис сделал настоящий прорыв с последнего ряда и финишировал на 5-м месте, но у британца еще висит штраф минус 5 позиций за замену элемента мотора, поэтому в воскресенье пилот Мерседеса будет стартовать 10-м.

Отметим Карлоса Сайнса, который на протяжении всего спринта отбивался от атак Переса и завоевал 1 пункт за 3 место.

Результаты спринта гран-при Бразилии