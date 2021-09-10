Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии, но будет стартовать последним из-за решения команды

Пилот Mercedes Валттери Боттас оказался самым быстрым во время квалификации Гран-при Италии. Но из-за решения команды в гонке в воскресенье он будет стартовать последним

Боттас во время квалификации сумел опередить своего еще партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 0,096 секунды.

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Однако руководство Mercedes решило заменить силовую установку на болиде Боттаса. Из-за этого, по правилам Формулы-1, Боттас потеряет свое первое место, и в воскресенье, 12 сентября во время гонки будет стартовать с последнего места.

Таким образом первым стартует Хэмилтон, а рядом с ним будет Макс Ферстаппен из Red Bull. Он лишь в третьем сегменте сумел опередить Ландо Норриса из McLaren.

Худшее время в квалификации, традиционно, показал россиянин Никита Мазепина из Haas.

Стоит добавить, что на Гран-при Италии снова будет спринт. Стартовать пилоты будут согласно результатам квалификации. Однако в спринте Боттас будет стартовать первым.