Боттас під час кваліфікації зумів випередити свого ще партнера по команді Льюїса Хемілтона на 0,096 секунди.

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Однак керівництво Mercedes вирішило замінити силову установку на боліді Боттаса. Через це, за правилами Формули-1, Боттас втратить своє перше місце, і в неділю, 12 вересня під час перегонів стартуватиме з останнього місця.

Таким чином першим стартуватиме Хемілтон, а поруч з ним буде Макс Ферстаппен з Red Bull. Він лише у третьому сегменті зумів випередити Ландо Норріса з McLaren.

Найгірший час у кваліфікації, традиційно, показав росіянин Микита Мазепін з Haas.

Варто додати, що на гран-прі Італії знову буде спринт. Стартуватимуть пілоти відповідно до результатів кваліфікації. Однак у спринті Боттас буде стартувати першим.