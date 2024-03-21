С Луниным в воротах: стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Главные тренеры сборных Украины и Боснии и Герцеговины определились с основой на ключевой поединок. Соперники встретятся в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024.
В четверг, 21 марта, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Зенице на стадионе "Билино Поле" будет противостоять сборной Боснии и Герцеговины, пишет 24 канал.
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Кто выйдет в основе на ключевой матч
Накануне поединка тренеры определились со стартовыми составами. Украинский наставник еще до матча оставил вне заявки Александра Караваева, Дениса Попова, Александра Пихаленка, Виктора Цыганкова и Даниила Сикана. Зато шанс сыграть получили Владимир Бражко и Андрей Лунин.
- Сборная Украины: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Судаков, Зинченко – Зубков, Мудрик, Довбик.
Главный тренер Боснии и Герцеговины Саво Милошевич не имел кадровых проблем накануне матча и выставил свой сильнейший состав из доступных игроков.
- Сборная Боснии и Герцеговины: Шехич – Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Круныч, Цимирот, Демирович, Джеко
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что Босния и Герцеговина и Украина определят финалиста плей-офф отбора Евро-2024.