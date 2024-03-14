"Матч всей жизни": экс-звезда Ювентуса назвал преимущества Боснии в поединке с Украиной
Источник:SPORT CENTAR
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча с Украиной. Победитель поединка продолжит борьбу за путевку на Евро-2024.
21 марта национальная сборная Украины сыграет полуфинал плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на поле соперника.
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Пьянич: Нас ждет тяжелый матч
В составе "драконов" достаточно квалифицированных футболистов. Одним из них является хавбек эмиратского клуба Шарджа Миралем Пьянич. Накануне поединка бывший игрок Ювентуса и Барселоны назвал преимущества своей сборной, а также отдал должное "сине-желтым".
"Я ожидаю матча всей жизни. Мечтаю со сборной Боснии и Герцеговины поехать на чемпионат Европы. Я впервые в истории был в форме своей страны на чемпионате мира, и хотел бы быть на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Нас ждет тяжелый матч, но большая мотивация и наши болельщики будут преимуществом для команды.
У Украины очень качественная команда. Они молодая и сильная команда. Я наблюдал за ними несколько раз, и это очень хорошая команда, которая доставила много проблем Италии в квалификации. Это много говорит об их качествах", – заметил Пьянич.
Напомним, что победитель матча Босния и Герцеговина – Украина встретится с триумфатором пары Израиль – Исландия. Этот поединок состоится 26 марта.
Кто такой Миралем Пьянич
- В детском возрасте Миралем Пьянич вместе с семьей уехал в Германию, а затем в Люксембург. Футболом начал заниматься в люксембургском Шиффланже и французском Меце.
- Во взрослом футболе дебютировал за Мец в возрасте 17 лет. Хавбек сразу стал основным игроком, а потому после окончания сезона оказался в Лионе.
- В 2011 году начался итальянский период карьеры Пьянича. В течение пяти сезонов Миралем играл за Рому, а летом 2016 года Ювентус за 32 миллиона евро подписал контракт с боснийцем.
- Во время выступлений за туринцев завоевал четыре титула чемпиона Италии, выиграл два Кубка и один Суперкубок Италии.
- В 2020 году состоялся трансфер Пьянича в Барселону за 60 миллионов евро. Однако в каталонском клубе босниец не заиграл и довольно быстро оказался в турецком Бешикташе.
- Сейчас 33-летний хавбек защищает цвета эмиратского клуба Шарджа.