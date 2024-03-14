"Матч всей жизни": экс-звезда Ювентуса назвал преимущества Боснии в поединке с Украиной

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча с Украиной. Победитель поединка продолжит борьбу за путевку на Евро-2024.

21 марта национальная сборная Украины сыграет полуфинал плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на поле соперника.

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Пьянич: Нас ждет тяжелый матч

В составе "драконов" достаточно квалифицированных футболистов. Одним из них является хавбек эмиратского клуба Шарджа Миралем Пьянич. Накануне поединка бывший игрок Ювентуса и Барселоны назвал преимущества своей сборной, а также отдал должное "сине-желтым".

"Я ожидаю матча всей жизни. Мечтаю со сборной Боснии и Герцеговины поехать на чемпионат Европы. Я впервые в истории был в форме своей страны на чемпионате мира, и хотел бы быть на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Нас ждет тяжелый матч, но большая мотивация и наши болельщики будут преимуществом для команды.

У Украины очень качественная команда. Они молодая и сильная команда. Я наблюдал за ними несколько раз, и это очень хорошая команда, которая доставила много проблем Италии в квалификации. Это много говорит об их качествах", – заметил Пьянич.

Напомним, что победитель матча Босния и Герцеговина – Украина встретится с триумфатором пары Израиль – Исландия. Этот поединок состоится 26 марта.

Кто такой Миралем Пьянич