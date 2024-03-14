21 березня національна збірна України зіграє півфінал плей-оф відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини. Поєдинок відбудеться на полі суперника.
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П'янич: На нас чекає важкий матч
У складі "драконів" достатньо кваліфікованих футболістів. Одним з них є хавбек еміратського клубу Шарджа Міралем П'янич. Напередодні поєдинку колишній гравець Ювентуса та Барселони назвав переваги своєю збірної, а також віддав належне "синьо-жовтим".
"Я очікую матчу всього життя. Мрію зі збірною Боснії і Герцеговини поїхати на чемпіонат Європи. Я вперше в історії був у формі своєї країни на чемпіонаті світу, і хотів би бути на Євро, в якому ми досі не брали участі. На нас чекає важкий матч, але велика мотивація і наші вболівальники будуть перевагою для команди.
В України дуже якісна команда. Вони молода і сильна команда. Я спостерігав за ними кілька разів, і це дуже хороша команда, яка доставила багато проблем Італії у кваліфікації. Це багато говорить про їхні якості", – зауважив П'янич.
Нагадаємо, що переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія. Цей поєдинок відбудеться 26 березня.
Хто такий Міралем П'янич
- У дитячому віці Міралем П'янич разом з родиною виїхав до Німеччини, а згодом до Люксембургу. Футболом розпочав займатися у люксембурзькому Шиффланжі та французькому Меці.
- У дорослому футболі дебютував за Мец у віці 17 років. Хавбек одразу став основним гравцем, а тому після закінчення сезону опинився в Ліоні.
- У 2011 році розпочався італійський період кар'єри П'янича. Протягом п'яти сезонів Міралем грав за Рому, а влітку 2016 року Ювентус за 32 мільйони євро підписав контракт з боснійцем.
- Під час виступів за туринців здобув чотири титули чемпіона Італії, виграв два Кубки та один Суперкубок Італії.
- У 2020 році відбувся трансфер П'янича до Барселони за 60 мільйонів євро. Однак у каталонському клубі боснієць не заграв та досить швидко опинився в турецькому Бешикташі.
- Наразі 33-річний хавбек захищає кольори еміратського клубу Шарджа.