21 березня національна збірна України зіграє півфінал плей-оф відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини. Поєдинок відбудеться на полі суперника.

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П'янич: На нас чекає важкий матч

У складі "драконів" достатньо кваліфікованих футболістів. Одним з них є хавбек еміратського клубу Шарджа Міралем П'янич. Напередодні поєдинку колишній гравець Ювентуса та Барселони назвав переваги своєю збірної, а також віддав належне "синьо-жовтим".

"Я очікую матчу всього життя. Мрію зі збірною Боснії і Герцеговини поїхати на чемпіонат Європи. Я вперше в історії був у формі своєї країни на чемпіонаті світу, і хотів би бути на Євро, в якому ми досі не брали участі. На нас чекає важкий матч, але велика мотивація і наші вболівальники будуть перевагою для команди.

В України дуже якісна команда. Вони молода і сильна команда. Я спостерігав за ними кілька разів, і це дуже хороша команда, яка доставила багато проблем Італії у кваліфікації. Це багато говорить про їхні якості", – зауважив П'янич.

Нагадаємо, що переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія. Цей поєдинок відбудеться 26 березня.

Хто такий Міралем П'янич