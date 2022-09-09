Европейская сборная согласилась провести футбольный матч с россией в санкт-петербурге

Не все европейские футбольные ассоциации решили поддерживать санкции против россии. В Боснии и Герцеговине решили сыграть товарищеский матч против команды страны-террористки.

После полномасштабного вторжения россии в Украину, тамошний футбол оказался в изоляции – клубы исключили из еврокубков, а сборную – из плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира. российскую сборную по футболу также исключили из розыгрыша Лиги наций.

К теме Зависимость от "газпрома": в СМИ назвали возможную причину исключения бокса из программы Игр-2028

Но все же не все решили поддержать такую изоляцию для россиян. И тамошняя сборная проведет международные матчи осенью. Сначала в Бишкеке россияне сыграют против сборной Кыргызстана. А в ноябре против Ирана тоже на выезде.

В то же время в списке соперников россиян оказалась и европейская сборная, согласившаяся на матч. Это сборная Боснии и Герцеговины. Местная федерация футбола провела заседание чрезвычайного комитета, где и согласилась на проведение матча против россиян. При этом этот матч состоится в россии – 19 ноября в санкт-петербурге.

По всей вероятности, проведение матча в россии связано с тем, что российских футболистов могли и не пустить в Боснию и Герцеговину. Как это уже сделали с российским министром иностранных дел сергеем лавровым, когда тот пытался попасть в Сербию. Три соседних с Сербией страны отказались пропустить его самолет в свое воздушное пространство – Болгария, Северная Македония и Черногория.

Следует отметить, что уже 9 октября состоится жеребьевка отбора на Евро-2024. Однако в УЕФА пока не сделали заявление по поводу участия сборной россии в этом отборе.