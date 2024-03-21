Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Евро-2024

21 марта Босния и Герцеговина и Украина сыграют в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в городе Зеница.

В четверг, 21 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф квалификации на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Боснии и Герцеговины, пишет 24 канал.

К теме Босния и Герцеговина в кризисе: что надо знать об оппоненте Украины в плей-офф отбора на Евро-2024

С чем Украина подходит к плей-офф

"Сине-желтые" попали в тяжелую группу отбора на чемпионат Европы-2024, где были финалисты прошлого турнира Англия и Италия. Однако украинцы смогли дать бой "Скуадре Адзури", но все же уступили сопернику второе место из-за худших показателей в очных матчах.

Однако, неплохой рейтинг Лиги наций дал Украине второй шанс на путевку. В плей-офф подопечным Реброва необходимо пройти двух оппонентов для попадания на Евро-2024. Первым из них будет Босния и Герцеговина, с ней наша команда сыграет на выезде в городе Зеница.

Балканцы выиграли свою группу в Лиге наций 2022-2023 и прошли в дивизион А. Однако команда громко провалилась в квалификацию, заняв аж пятое место в группе с Португалией, Словакией, Люксембургом, Исландией и Лихтенштейном.

В случае победы над боснийцами наша команда выйдет в финал плей-офф. Там она сойдется в борьбе за путевку на Евро с победителем пары Израиль – Исландия. Решающая встреча стыков назначена на 26 марта. Впрочем, сначала Украине надо переиграть Боснию и Герцеговину.

Читайте также Тренер боснийцев тянет за Россию: Украина Реброва попытается проучить коуча на пути к Евро-2024

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Босния и Герцеговина – Украина на территории нашей страны можно будет на региональных каналах Общественного, а также на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.