Поединок состоится в Зенице. Сейчас “сине-желтые” проводят подготовку к игре в испанской Марбелье.

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Пихаленок оценил физическую готовность команды

Полузащитник Александр Пихаленок рассказал об особенностях короткого сбора. Он считает, что команда продуктивно провела время и находится в хороших кондициях:

Мы хорошо подготовились и провели между собой двустороннюю игру. Было очень много теории и на тренировках очень много отрабатывали все. Считаю, хорошо подготовились. Было все: и нагрузка, и спад. Считаю, что мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии и Герцеговины.

Также футболист Днепра-1 поделился ожиданиями от предстоящего матча. Он отметил боевые качества соперника, но заявил, что в первую очередь Украина должна думать о своей игре.

Они очень мощная неуступчивая команда, как и все балканцы. Будут выходить с первой до последней минуты, биться и пытаться тоже попасть на Евро. Но, если мы приложим максимум усилий – думаю, у нас все должно получиться. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре. Недооценки вообще нет,

– сказал Пихаленок.

Напомним, что победитель матча Босния и Герцеговина – Украина встретится с триумфатором пары Израиль – Исландия, где и определится команда, которая поедет на Евро-2024.

Справка. Победитель данного квартета попадет в группу E на чемпионате Европы, в ней также сыграют Румыния, Словакия и Бельгия.