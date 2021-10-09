Босния и Герцеговина на выезде обыграла Казахстан и обошла Украину: результаты

9 октября 2021 , 18:35
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Источник:

24 канал

В субботу, 9 октября, в Европе будет сыграно 11 матчей отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Результаты всех поединков смотрите на Спорт24.

Казахстан – Босния и Герцеговина 0:2

Гол:Превляк, 25, 66

К слову Финляндия – Украина:стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022

Литва – Болгария 3:1

Гол:Ласицкас, 18; Черных, 82, 84 – Десподов, 64

Азербайджан – Ирландия (9 октября, 19.00, "Олимпийский стадион Баку")

Люксембург – Сербия (9 октября, 21.45, "Стад де Люксембург")

Швеция – Косово (9 октября, 19.00, "Френдс Арена")

Грузия – Греция (9 октября, 19.00, "Батуми Арена")

Швейцария – Северная Ирландия (9 октября, 21.45, "Стад де Женев")

Финляндия – Украина (9 октября, 19.00, "Олимпийский стадион")

Шотландия – Израиль (9 октября, 19.00, "Хэмпден Парк")

Фареры – Австрия (9 октября, 21.45, "Торсвелур")

Молдова – Дания (9 октября, 21.45, "Стадион Зимбру")

Польша – Сан-Марино (9 октября, 21.45, "Национальный стадион")

Андорра – Англия (9 октября, 21.45, "Эстадио Насьонал")

Венгрия – Албания (9 октября, 21.45, "Пушкаш Арена")

Автор: Юрій Семенюк