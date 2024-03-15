Решающие бои за Евро-2024: где смотреть матч Босния и Герцеговина - Украина и кто комментаторы

Наша команда оказалась в двух шагах от выхода на чемпионат Европы-2024. В полуфинале стыковых игр сборная Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.

Уже на следующей неделе сборная Украины сыграет первый матч в плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в полуфинале стыковых игр сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины, пишет 24 канал.

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Где смотреть игру

Матч Босния и Герцеговина – Украина будет показан в прямом эфире на территории нашей страны на двух каналах. Телезрители смогут просмотреть матч в онлайн-режиме на региональных каналах Общественного.

В свою очередь пользователи сети интернет смогут увидеть игру в прямой трансляции на ОТТ-платформе Megogo. За полтора часа до матча транслятор начнет предматчевую аналитическую студию.

Уже известно, что встречу на платформе Megogo прокомментируют Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес, который служит в рядах ВСУ. Матч Босния и Герцеговина – Украина пройдет 21 марта в городе Зеница. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Как попасть на Евро-2024

В случае успеха в матче с боснийцами подопечные Реброва выйдут в финал плей-офф квалификации на Евро-2024. Там "сине-желтые" разыграют путевку на турнир с победителем пары Израиль – Исландия. Эта встреча состоится 26 марта (вторник).

В случае прохода Украины матч пройдет в польском Вроцлаве. Напомним, что победитель этого пути плей-офф на Евро-2024 окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.