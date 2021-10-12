Босния и Герцеговина потеряла игрока за несколько часов перед матчем с Украиной

Плохие новости для сборной Боснии и Герцеговины. Буквально в день игры с Украиной боснийцы потеряли одного из ведущих защитников.

В поединке с командой Александра Петракова боснийцы не смогут рассчитывать на своего ведущего защитника – Гойко Цимирота.

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Травма 28-летнего опорного защитника боснийцев оказалась серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Результаты МРТ подтвердили разрыв мышцы голени у полузащитника сборной Боснии и Герцеговины.

Хавбек однозначно пропустит матч против Украины, а его восстановление займет около трех недель.

В целом уже 5 футболистов из предыдущей заявки не смогут помочь команде Боснии и Герцеговины

Каких футболистов потеряла Босния и Герцеговина?

Ранее из команды выбыли два основных игрока – полузащитники Милана и Бешикташа Раде Крунич и Миралем Пьянич соответственно. У обоих травмы.

Впоследствии количество потерь возросло. До этого матч против Казахстана пропустили защитник сербского Партизана Синиша Саничанин и хавбек Ференцвароша Стипе Лончар. Саничанин 4 октября сдал положительный тест на коронавирус, а Лончар получил травму.

Украина – Босния и Герцеговина: детали матча