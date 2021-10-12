В поєдинку з командою Олександра Петракова боснійці не зможуть розраховувати на свого провідного захисника – Гойко Цімірота.

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Травма 28-річного опорного захисника боснійців виявилась серйознішою, ніж здавалось на перший погляд. Результати МРТ підтвердили розрив м'яза гомілки у півзахисника збірної Боснії та Герцеговини.

Хавбек однозначно пропустить матч проти України, а його відновлення займе близько трьох тижнів.

Загалом уже 5 футболістів з попередньої заявки не зможуть допомогти команді Боснії і Герцеговини

Яких футболістів втратила Боснія і Герцеговина?

Раніше з команди вибули два основні гравці – півзахисники Мілана і Бешикташа Раде Круніч та Міралем П'янич відповідно. В обох гравців травми.

Згодом кількість втрат зросла. До цього матч проти Казахстану пропустили захисник сербського Партизана Сініша Санічанін і хавбек Ференцварошу Стіпе Лончар. Санічанін 4-го жовтня здав позитивний тест на коронавірус, а Лончар зазнав травми.

Україна – Боснія Герцеговина: деталі матчу